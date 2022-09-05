«Тревожная ситуация. Надеемся, что всё обойдётся». Тренер «СКА-Нева» — о травме Танкова

Главный тренер «СКА-Нева» Александр Титов прокомментировал травму нападающего Кирилла Танкова в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с санкт-петербургским «Динамо» (0:4).



«Тревожная ситуация. Будем надеяться, что все обойдётся. Игрока увезли в больницу на обследование, наложили шину на шею. Головой о борт ударился, толчок со стороны игрока «Динамо» был. Видео мы не смотрели, но с лавки толчок виден был. Судьи смотрели эпизод не просто так. Надеюсь, что эта травма не будет страшной и тяжёлой», — сказал Титов на пресс-конференции.



Напомним, 20-летний форвард попал под силовой приём хоккеиста «Динамо», после чего оказался на льду. Танков покинул площадку на носилках. В настоящий момент игрок находится в больнице.

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