«Соперники жёстко играют против СКА». Р. Ротенберг — о травме Танкова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму хоккеиста системы клуба Кирилла Танкова, полученную в матче ВХЛ за «СКА-Нева».
«Хотел добавить, что Кирилл Танков получил серьёзную травму в игре ВХЛ, к счастью, всё обошлось. Он прошёл всю предсезонку, физически был готов, наверное, ему помогло в этой ситуации. Не по правилам против него сыграли, надеюсь, судьи и дисциплинарный комитет разберутся.
Кирилл Танков — один из самых ярких форвардов России. Мичков тоже получил серьёзную травму, соперники играют против СКА жёстко. Но есть пределы, надеюсь, что эти пределы будут скорректированы, надо, чтобы наши ребята играли в России, радовали болельщиков. Мичков не играет уже третий месяц — кому это нужно? В Северной Америке регулируется правилами игра против техничных игроков, как Панарин или Кучеров. Мы тоже к этому идём, но медленными шагами. Надеюсь, обратим на это больше внимания», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
- 5 сентября 2022
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