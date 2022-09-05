Капитан минского «Динамо» Емелин поделился эмоциями от победы над «Авангардом»

Капитан минского «Динамо» Алексей Емелин подвёл итоги матча чемпионата Фонбет КХЛ с омским «Авангардом» (6:3).



«Насколько приятно не просто победить, а сделать это в матче со своей бывшей командой? Всегда приятно. Причём наша команда неплохо играла, но были, конечно, небольшие провалы, но в целом мы смогли перестроиться и забили шесть шайб, что очень радует. Пропустили три, из которых две в меньшинстве. В целом, я считаю, неплохо сыграли.



Что нужно сделать, чтобы улучшить игру в меньшинстве, или просто нужно меньше удаляться? В любом случае надо стараться минимизировать эти удаления. Посмотрим, будет время глянуть видео этих голов и проанализировать их.



Сегодня переломную шайбу забросил Дима Соколов, который в прошлом сезоне играл в системе «Авангарда». Будут омичи кусать локти? Это уже их проблемы (смеётся). Для нас это плюс, что он в нашей команде и принёс пользу. Поэтому мы только рады.



Следующая встреча с «Салаватом Юлаевым», который тоже начал сезон с двух поражений, как и омичи? Я считаю, сейчас вообще проходных игр нет. Все команды борются. Тем более что у них был плохой старт, они приедут играть от ножа и постараются выиграть матч, но мы проведём работу и постараемся продолжить свою серию.



Команда выбрала капитаном? Это всегда ответственность. Ребята и тренерский штаб доверяют, но в нашей команде каждый игрок может быть лидером. Я считаю, что каждый игрок в нашей команде может быть на моём месте и повести команду за собой», — цитирует Емелина «Белорусский хоккей».