Капитан минского «Динамо» Емелин поделился эмоциями от победы над «Авангардом»

Капитан минского «Динамо» Алексей Емелин подвёл итоги матча чемпионата Фонбет КХЛ с омским «Авангардом» (6:3).
«Насколько приятно не просто победить, а сделать это в матче со своей бывшей командой? Всегда приятно. Причём наша команда неплохо играла, но были, конечно, небольшие провалы, но в целом мы смогли перестроиться и забили шесть шайб, что очень радует. Пропустили три, из которых две в меньшинстве. В целом, я считаю, неплохо сыграли.
Что нужно сделать, чтобы улучшить игру в меньшинстве, или просто нужно меньше удаляться? В любом случае надо стараться минимизировать эти удаления. Посмотрим, будет время глянуть видео этих голов и проанализировать их.
Сегодня переломную шайбу забросил Дима Соколов, который в прошлом сезоне играл в системе «Авангарда». Будут омичи кусать локти? Это уже их проблемы (смеётся). Для нас это плюс, что он в нашей команде и принёс пользу. Поэтому мы только рады.
Следующая встреча с «Салаватом Юлаевым», который тоже начал сезон с двух поражений, как и омичи? Я считаю, сейчас вообще проходных игр нет. Все команды борются. Тем более что у них был плохой старт, они приедут играть от ножа и постараются выиграть матч, но мы проведём работу и постараемся продолжить свою серию.
Команда выбрала капитаном? Это всегда ответственность. Ребята и тренерский штаб доверяют, но в нашей команде каждый игрок может быть лидером. Я считаю, что каждый игрок в нашей команде может быть на моём месте и повести команду за собой», — цитирует Емелина «Белорусский хоккей».
- 5 сентября 2022
-
23:58
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:30
-
23:24
-
23:15
-
23:12
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:43
-
22:36
-
22:26
-
22:24
-
22:20
-
22:18
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:05
-
21:55
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:21
-
21:15
-
21:11
-
21:04
-
21:00
-
20:36
-
20:26