Коваленко: если «Торпедо» пропустит 350 голов, но забьёт 400, то в Нижнем будут счастливы

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о выступлении «Торпедо» в сезоне Фонбет КХЛ.
«В ходе контрольного сезона отмечал прогресс „Торпедо“, но в стартовом матче нижегородцы уступили „Металлургу“ — 4:5? Моё мнение — Нижний проводит смелый эксперимент, пытаясь играть от контроля шайбы и от комбинаций. Видел не один матч „Торпедо“ в этом сезоне — команда ушла от постоянных пробросов и бесцельных пуляний шайбы, нет никакого отката, четвёртый игрок всё время поддерживает атаку. Для молодёжи это отличная школа.
Может, на фоне современного хоккея, который очень скоростной, но визуально упрощенный и по прямым линиям, „Торпедо“ смотрится чуть старомодно. Но такое направление лично мне интересно, как, думаю, и многим болельщикам.
В прессе шутят, что с таким хоккеем „Торпедо“ может побить сезонный рекорд КХЛ по пропущенным шайбам — пока команда идёт на результат 340 голов? Думаю, все в Нижнем будут счастливы, если такой рекорд состоится, команда пропустит, скажем, 350, но забьёт под четыреста голов. Такой результат практически гарантирует команде выход в плей-офф и хороший „посев“.
Вообще самое главное в хоккее — не пропущенные шайбы, а заброшенные, именно они приносят очки. Мне кажется, этому принципу и хотят следовать в Нижнем.
Но для этого нужны идеальная физподготовка и сильные голкиперы? По вратарям — это к тренеру Николаю Хабибулину. Что касается нагрузок, то уже говорил о том, что в современном хоккее сам игрок просто обязан дополнительно работать над своим функциональным состоянием. В той же НХЛ предсезонка — это выставочные матчи, а игроки фактически сами подводят себя в плане „физики“.
Такой подход работает ещё и потому, что в НХЛ нет аритмии — длинных отпусков, а потом „умирания“ на сборах. Там уже в отпуске люди дают себе определённую нагрузку и плавно подходят к тренировочным лагерям. А потом проводят по сто матчей за сезон — и выдерживают все нагрузки.
Игорь Ларионов, Николай Хабибулин, другие тренеры „Торпедо“ видели очень многое по разным сторонам океана. Таким профессионалам имеет смысл доверять — и ждать результата.
Болельщики „Торпедо“ после матча с „Магниткой“ говорили, что их клубу для победы не хватило форварда первого звена Николая Коваленко? У сына была простуда, он из неё выбирается. Николай нужен команде в этой домашней серии, он делает всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуться на лёд», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
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