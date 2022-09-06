Будро — о Кузьменко: иногда получается как с Панариным, а иногда по-другому

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро поделился мнением о новичке клуба — российском нападающем Андрее Кузьменко.



«Не всё пока понятно, потому что ты не знаешь… Мы знаем, что Кузьменко великолепно играл в КХЛ, и нам не терпится узнать, как это перенесётся на НХЛ. Иногда, как в случае с Панариным, получается невероятно хорошо. А иногда — как с другими ребятами, которые не смогли здесь преуспеть. Но я видел его видеонарезки, разговаривал с ним, когда ходил посмотреть, как он катается, и мне не терпится увидеть, как у него получится», — сказал Будро в эфире Sportsnet 650.



Напомним, с 26-летним российским хоккеистом заключено однолетнее соглашение на сумму $ 950 тыс. — максимальную заработную плату по контракту новичка.