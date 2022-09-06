Супруга защитника «Барыса» Шалапова показала сообщения от фанатов с угрозами игроку

Супруга защитника «Барыса» и сборной Казахстана Егора Шалапова в одной из соцсетей рассказала о поступающих ей угрозах и советах покинуть Казахстан.



«И это лишь малая часть. За шесть лет я получила кучу сообщений в таком роде, очень часто переходят рамки дозволенного, даже желали смерти. Надеюсь, вы станете чуточку добрее и вам будет стыдно за такие сообщения.



И в следующий раз подходите и говорите лично. Уже понаблюдала, как пишут такие комментарии, а в жизни подходят, улыбаются и просят автограф. Эти сообщения были получены в августе. Надеюсь, вы представляете, сколько таких сообщений я удалила за всё время. Очень жаль, что в Казахстане враждебно относятся к российским игрокам», — заявила супруга хоккеиста.