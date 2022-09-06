«Северсталь» заменила вратаря на шестого полевого и забила «Металлургу»

В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимает череповецкую «Северсталь». К концу третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.

На 51-й минуте нападающий магнитогорцев Анатолий Никонцев был удалён за игру высоко поднятой клюшкой. Череповчане заменили голкипера на шестого полевого игрока, чтобы разыграть большинство. На второй минуте численного перевеса Иван Емец поразил ворота Эдди Паскуале, сократив отставание до минимума — 2:3. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Никита Гуслистов и Александр Петунин.

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