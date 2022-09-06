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«Северсталь» пропустила три гола от «Металлурга» за четыре минуты периода

«Северсталь» пропустила три гола от «Металлурга» за четыре минуты периода
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В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимает череповецкую «Северсталь». К началу третьего периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

Первый период завершился без голов. Уже на старте второго игрового отрезка «Северсталь» пропустила трижды. На 22-й минуте Максим Карпов открыл счёт, реализовав большинство. Через 24 секунды Филипп Майе удвоил преимущество магнитогорцев. Менее чем через четыре минуты Семён Кошелев в третий раз поразил ворота Дмитрия Шугаева. После этого тренерский штаб череповчан принял решение заменить голкипера на Владислава Подъяпольского.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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