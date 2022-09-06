«Северсталь» пропустила три гола от «Металлурга» за четыре минуты периода

В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимает череповецкую «Северсталь». К началу третьего периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

Первый период завершился без голов. Уже на старте второго игрового отрезка «Северсталь» пропустила трижды. На 22-й минуте Максим Карпов открыл счёт, реализовав большинство. Через 24 секунды Филипп Майе удвоил преимущество магнитогорцев. Менее чем через четыре минуты Семён Кошелев в третий раз поразил ворота Дмитрия Шугаева. После этого тренерский штаб череповчан принял решение заменить голкипера на Владислава Подъяпольского.

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