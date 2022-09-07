Разин: деньги вычтут у меня из зарплаты. Надеюсь, они пойдут на развитие нашего хоккея!
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал штраф, наложенный на него лигой за критику судей в матче с «Автомобилистом», и показал официальное письмо от КХЛ.
«Основная мысль сказанного: забыли, проглотили, едем дальше!!! Деньги вычтут у меня из зарплаты. Надеюсь, что они пойдут на развитие нашего хоккея!!!» — написал Разин в своём телеграм-канале.
Напомним, главный тренер «Северстали» Андрей Разин получил штраф в 300 тысяч рублей за критику работы судей в матче с «Автомобилистом». На последних минутах встречи при равном счёте судья дал удаление, которое реализовал екатеринбургский клуб, тем самым одержав победу в матче.
Ранее Разин в шутливой форме предлагал купить у него почку, чтобы он мог оплатить штраф.
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