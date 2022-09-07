Словацкий вратарь «Спартака»: в Москве очень хорошие люди. Это место мне подходит

Голкипер сборной Словакии и московского «Спартака» Патрик Рыбар рассказал о своих впечатлениях от игры в столичном клубе.

«У меня были кое-какие предложения в Европе и из России, и я считаю, что «Спартак» — это самый лучший выбор. В Москве всё здорово, хороший город, здесь очень хорошие люди, как и в команде тоже. Я удовлетворён организацией.

Многие европейские федерации хоккея запретили своим игрокам выступать за национальные команды? Не думаю об этом. Приезд сюда был выбором как моим, так и моей семьи. Мы говорили много об этом, и я нахожусь на том месте, которое мне подходит. Я думаю не о политике, а только о спорте, и счастлив играть как в КХЛ, так и в национальной команде», — приводит слова голкипера ТАСС.

Рыбар в нынешнем году выступал на Олимпийских играх и чемпионате мира. Ранее федерации хоккея Швеции, Чехии и Латвии сообщили, что игроки этих стран, выступающие в России, не будут привлекаться к игре за национальные сборные.

Напомним, в конце июня красно-белые объявили о подписании соглашения с 28-летним вратарём на один год.