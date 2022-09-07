Агент Федотова отреагировал на информацию, что вратарь подписал контракт с ЦСКА

Агент бывшего вратаря ЦСКА и сборной России Ивана Федотова Игорь Парашкин отреагировал на информацию по поводу того, что вратарь подписал контракт с ЦСКА.
«Отследите источник и поинтересуйтесь — откуда у него такая информация», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, в прошлом сезоне голкипер Федотов выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. Минувшим летом хоккеист отправился на службу в ряды Вооружённых сил России. В ЦСКА он перешёл в 2021 году. По итогам сезона-2021/2022 столичный клуб завоевал Кубок Гагарина. В КХЛ вратарь также выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и челябинский «Трактор». Он принимал участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе команды Олимпийского комитета России, завоевавшей серебро.
- 7 сентября 2022
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