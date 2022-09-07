Александр Овечкин покинул Россию
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Известный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, что его клиент покинул Россию. Кроме того, он сообщил, когда российский капитан «столичных» прибудет в Вашингтон.
«Овечкин завтра (8 сентября. — Прим. «Чемпионата») прилетит в Вашингтон», — приводит слова Чистякова «РИА Новости Спорт».
Напомним, значительную часть минувшего лета российский нападающий провёл в России. 3 сентября он принял участие в стартовом вбрасывании в первом матче сезона для московского «Динамо», воспитанником которого является. Бело-голубые встречались с казанским «Ак Барсом» и одержали победу со счётом 2:0.
Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
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