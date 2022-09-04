The Athletic: Дедушка-Время непобедимо, и оно тоже придёт за Овечкиным. Но вопрос — когда?

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир подвёл предварительные итоги межсезонья для «Вашингтон Кэпиталз».

«Причина для оптимизма: вратарь получше. На время. Возможно, самым большим препятствием для «Вашингтона» в последние сезоны было непостоянство в игре вратарей. Что ж, генеральный менеджер Брайан Маклеллан этим летом полностью обновил состав «Кэпс», избавившись от молодого тандема Ильи Самсонова и Витека Ванечека и заменив их Дарси Кемпером и Чарли Линдгреном.



Линдгрен был великолепен в «Сент-Луисе» в прошлом сезоне. Кемпер? Всё, что он сделал, — это был надёжной опорой для «лавин» на пути к Кубку Стэнли. Он также занимает второе место по проценту бросков в НХЛ (уступая только Игорю Шестёркину) за последние три сезона. Маклеллан был агрессивен и в других частях укрепления команды, подписав Дилана Строума в центр второго звена (в то время как Никлас Бекстрём восстанавливается после травмы бедра) и выменяв Коннора Брауна, чтобы усилить глубину правого фланга (в то время как Том Уилсон восстанавливается после серьёзной травмы колена). Сделал ли Маклеллан достаточно, чтобы ещё на год обеспечить конкурентоспособность в эпоху Алекса Овечкина? По крайней мере, на бумаге это выглядит именно так.

Причина для беспокойства: в какой-то момент Овечкин, которому в следующем месяце исполнится 37 лет, сбавит обороты. То же самое касается и Ти Джея Оши (35 лет), Ларса Эллера (33 года), Джона Карлсона (32 года) и других 11 игроков, которые оказались на «не той» стороне отметки в 30 лет. Прогнозы конца для ветеранов «Кэпс» оказались популярными среди экспертов сейчас. Однако они всё ещё не материализовались. На самом деле Овечкин и Ко продолжали превосходить ожидания. Так что, если вы склонны отмахиваться от этих мыслей, это вполне понятно. Но знайте: Дедушка-Время непобедимо, и оно тоже придёт за Ови и компанией. Вопрос только в том, когда он доберётся до Вашингтона.



Смелый прогноз: я не готов в это время года говорить, что они способны выиграть Кубок. Не могу. Не буду. Но переходы в межсезонье, а также перспектива возвращения Уилсона около Нового года создают ощущение, что «столичные» могут пройти несколько раундов», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.