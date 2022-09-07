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Московское «Динамо» нанесло «Сочи» третье поражение в сезоне

Московское «Динамо» нанесло «Сочи» третье поражение в сезоне
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Михайлов (Тринеев, Готовец) – 08:27 (5x5)   0:2 Буруянов (Никонов) – 17:26 (5x5)   1:2 Зоркин (Тянулин, Галенюк) – 26:48 (5x5)   1:3 Рашевский (Волков) – 36:05 (5x5)   2:3 Пивцакин (Гараев, Николаев) – 48:11 (5x5)   2:4 Лилья (Ефремов, Уил) – 55:41 (5x5)

На девятой минуте Владислав Михайлов вывел москвичей вперёд. На 18-й минуте Никита Буруянов с передачи Андрея Никонова удвоил преимущество. На 27-й минуте Никита Зоркин отыграл один гол. На 37-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Артёма Волкова в третий раз поразил ворота «Сочи». На 49-й минуте Никита Пивцакин сократил отставание до минимума. На 56-й минуте Якоб Лилья поставил точку в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 сентября в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Сочи» примет «Барыс». Оба матча состоятся 9 сентября.

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