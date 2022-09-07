Московское «Динамо» нанесло «Сочи» третье поражение в сезоне

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

На девятой минуте Владислав Михайлов вывел москвичей вперёд. На 18-й минуте Никита Буруянов с передачи Андрея Никонова удвоил преимущество. На 27-й минуте Никита Зоркин отыграл один гол. На 37-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Артёма Волкова в третий раз поразил ворота «Сочи». На 49-й минуте Никита Пивцакин сократил отставание до минимума. На 56-й минуте Якоб Лилья поставил точку в матче.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 сентября в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Сочи» примет «Барыс». Оба матча состоятся 9 сентября.