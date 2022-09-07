Главный тренер «Салавата» прокомментировал первую победу в сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал первую победу в сезоне. Клуб обыграл минское «Динамо» со счётом 4:2.

«На мой взгляд, хорошая игра с нашей стороны. С первой до последней минуты придерживались плана. Большинство, меньшинство — всё сработало. Молодцы, что выстояли до конца. Доволен содержанием игры. Результат выездной серии? У нас каждую встречу выпадали игроки, сегодня Науменков не смог принять участия. Мы играли с хорошими командами, которые показывают отличный хоккей. Хороший результат.



Доволен ли Дроздовым? Хороший хоккеист. Почему не сыграл Науменков? Небольшое повреждение. У нас сегодня было хорошее начало. То, что мы пропустили первыми, — это игра, мы играли с хорошим соперником», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.