Главный тренер «Салавата» прокомментировал первую победу в сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал первую победу в сезоне. Клуб обыграл минское «Динамо» со счётом 4:2.
«На мой взгляд, хорошая игра с нашей стороны. С первой до последней минуты придерживались плана. Большинство, меньшинство — всё сработало. Молодцы, что выстояли до конца. Доволен содержанием игры. Результат выездной серии? У нас каждую встречу выпадали игроки, сегодня Науменков не смог принять участия. Мы играли с хорошими командами, которые показывают отличный хоккей. Хороший результат.
Доволен ли Дроздовым? Хороший хоккеист. Почему не сыграл Науменков? Небольшое повреждение. У нас сегодня было хорошее начало. То, что мы пропустили первыми, — это игра, мы играли с хорошим соперником», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 7 сентября 2022
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