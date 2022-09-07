Рябыкин: как можно оценивать три поражения «Авангарда» в трёх матчах? Конечно, негативно

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин после поражения в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (1:4) высказался о неудачном старте команды. Омичи после трёх встреч ещё не набрали очков.

«Начали хорошо, здорово отыграли первый период. Во втором начались удаления, которые сломали игру. Пытались вернуться, но не смогли реализовать большинство, которое у нас было. Как можно оценивать три поражения в трёх матчах? Конечно, негативно. Но, знаете, во всех трёх встречах были хорошие моменты. В первом матче владели инициативой, в этом — начали хорошо, но где-то не хватает реализации. Будем работать», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.