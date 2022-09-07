Р. Ротенберг: Танков был на грани, в рубашке родился. Возможно, он пропустит весь сезон

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Авангардом» высказался о тяжёлой травме форварда Кирилла Танкова.
«Что касается Танкова: слава богу, он жив. Тоже очень грязный эпизод, но главное, что он жив. Сегодня он звонил мне из больницы. Он был на грани, ему очень сильно повезло, парень родился в рубашке. По срокам восстановления непонятно, возможно, он пропустит весь сезон. Сейчас главное — его здоровье, чтобы он вернулся в хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, игрок получил перелом шейного позвонка в матче с санкт-петербургским «Динамо». Танкова увезли со льда на носилках. Хоккеист санкт-петербургского «Динамо» Артём Мальцев получил трёхматчевую дисквалификацию за толчок на борт.
- 7 сентября 2022
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