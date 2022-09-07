Получивший серьёзную травму Танков был успешно прооперирован

Нападающий клуба ВХЛ «СКА-Нева» Кирилл Танков был успешно прооперирован.
«Кирилл Танков вчера был прооперирован. Операция прошла успешно.
О сроках восстановления говорить рано, но мы надеемся на скорейшее возвращение в состав важного для системы СКА хоккеиста», — говорится в официальном телеграм-канале клуба.
Напомним, игрок получил перелом шейного позвонка в матче с питерским «Динамо». Танкова увезли со льда на носилках. Хоккеист санкт-петербургского «Динамо» Артём Мальцев получил трёхматчевую дисквалификацию за толчок на борт.
На счету Танкова 55 матчей в рамках ВХЛ, в которых он забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач при показателе полезности «+13». В Молодёжной хоккейной лиге форвард выступал с 2018 года, в общей сложности проведя 183 встречи и набрав 88 (35+53) баллов при полезности «-25».
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