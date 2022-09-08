Кравчук: Романов — это гибрид Нидермайера и Билялетдинова

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук отметил сильные стороны защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова и сравнил его с легендами хоккея.
«Нужно понимать, в каком направлении развивается НХЛ в последние годы и какие требования предъявляются там современным защитникам. Прежде всего они должны быть гибридными — одинаково успешно играть в обороне и в атаке, работать быстро, цепко, манёвренно. На мой взгляд, Романов стремится играть именно в такой хоккей.
С кем могу сравнить Романова? Очень ценю нашу школу защитников, но в случае с Александром напрашиваются параллели с одним из лучших канадских защитников на стыке веков Скоттом Нидермайером. Он словно бы не катался по льду, а на нём парил, чем мог похвастаться, наверное, только американский защитник Брайан Лич. Вот и у Александра очень интересное, лёгкое катание, при этом он умеет правильно и жёстко подкатить под соперника, провести силовой прием. Тот же Нидермайер вот так в силовую не шёл, здесь можно вспомнить уже другую легенду Зинэтулу Хайдяровича (Билялетдинова. — Прим. «Чемпионата»). Сразу видно, кто ставил молодому защитнику школу, понимание того, как контролировать соперника, с ним взаимодействовать. Как говорится, классика нашего жанра», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
Напомним, в это межсезонье Романов был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс» и подписал с клубом трёхлетний контракт на общую сумму $7,5 млн ($2,5 млн за сезон).
- 8 сентября 2022
-
10:48
-
10:25
-
10:11
-
09:49
-
09:18
-
08:52
-
08:31
-
08:09
-
04:35
-
04:06
-
02:22
-
01:40
-
01:23
-
00:08
- 7 сентября 2022
-
23:56
-
23:29
-
23:02
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
21:59
-
21:53
-
21:40
-
21:33
-
21:23
-
21:19
-
20:53
-
20:19
-
19:54
-
19:20
-
18:58
-
18:36