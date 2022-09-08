Кравчук: Романов — это гибрид Нидермайера и Билялетдинова

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук отметил сильные стороны защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова и сравнил его с легендами хоккея.

«Нужно понимать, в каком направлении развивается НХЛ в последние годы и какие требования предъявляются там современным защитникам. Прежде всего они должны быть гибридными — одинаково успешно играть в обороне и в атаке, работать быстро, цепко, манёвренно. На мой взгляд, Романов стремится играть именно в такой хоккей.

С кем могу сравнить Романова? Очень ценю нашу школу защитников, но в случае с Александром напрашиваются параллели с одним из лучших канадских защитников на стыке веков Скоттом Нидермайером. Он словно бы не катался по льду, а на нём парил, чем мог похвастаться, наверное, только американский защитник Брайан Лич. Вот и у Александра очень интересное, лёгкое катание, при этом он умеет правильно и жёстко подкатить под соперника, провести силовой прием. Тот же Нидермайер вот так в силовую не шёл, здесь можно вспомнить уже другую легенду Зинэтулу Хайдяровича (Билялетдинова. — Прим. «Чемпионата»). Сразу видно, кто ставил молодому защитнику школу, понимание того, как контролировать соперника, с ним взаимодействовать. Как говорится, классика нашего жанра», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

Напомним, в это межсезонье Романов был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс» и подписал с клубом трёхлетний контракт на общую сумму $7,5 млн ($2,5 млн за сезон).