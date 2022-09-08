Сушинский: хоккеистам Назарова приходится драться против «Авангарда» ради хайпа

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал драки хоккеистов Андрея Назарова против омского «Авангарда».
«Безусловно, мне бы хотелось, чтобы в чемпионате «Авангард» и «Сочи» избежали массовых драк. Я просто не вижу в них никакого смысла, особенно для омичей. «Ястребы» всегда настроены на то, чтобы играть в красивый хоккей, забивать голы… Ну, подрались в межсезонье, порезвились – и хватит!
Верю ли в то, что драк не будет? Учитывая, сколько летом обсуждали драку в Сочи, с трудом. За это отдельное спасибо журналистам, раскрутившим историю. Это значит, что Андрей Назаров добился своего. А мне кажется, что его команды всегда дерутся против «Авангарда» именно ради хайпа. Другого объяснения просто не нахожу.
Может ли «Авангард» отказаться от драки? Знаете, если сочинцы ее предложат и начнут, то выбора у омичей уже не будет, они ж не будут просто так стоять и смотреть, как их бьют», — приводит слова Сушинского BetOn.
Напомним, на предсезонке дважды во встречах ХК «Сочи» и омского «Авангарда» вспыхивали массовые потасовки среди хоккеистов команд, в том числе со стартового вбрасывания матча.
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