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В тренерском штабе ХК «Сочи» произошли изменения

В тренерском штабе ХК «Сочи» произошли изменения
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Как сообщает официальный телеграм-канал клуба ХК «Сочи», старшим тренером команды назначен Юрий Горбенко.

Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2022/2023 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Игорь Юрьевич Горбенко — воспитанник омской школы хоккея. Выступал на позиции нападающего в таких клубах, как «Ермак» (Ангарск), «Авангард» (Омск), «Сибирь» (Новосибирск), «Рубин» (Тюмень), «Заполярник» (Норильск), «Амур» (Хабаровск), «Мотор» (Барнаул), «Самородок» (Хабаровск).

Тренером Горбенко работает с 2004 года. Имеет опыт работы в штабах ярославского «Локомотива», казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.

Горбенко является чемпионом России 2015 года, серебряным призёром чемпионата России 2016 и 2020 годов, бронзовым призёром чемпионата России 2021 года, обладателем Кубка континента 2015, 2016 и 2017 годов, обладателем Кубка открытия 2016 и 2020 годов.

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