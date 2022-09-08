Вайсфельд о дисквалификации за фол на Танкове: она справедлива, ВХЛ разобралась в эпизоде

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал дисквалификацию игрока «Динамо» (Санкт-Петербург) Артёма Мальцева, который нанёс травму форварду «СКА-Нева» Кириллу Танкову.



«Мальцев был удалён до конца игры и впоследствии получил дополнительную дисквалификацию. Сама по себе атака Мальцева не такая уж и страшная, но проблема заключается в том, что Танков был в двух-трёх метрах от борта. Если бы он был непосредственно у борта, ничего бы подобного не произошло. И второй момент: если бы Мальцев толкал Танкова ниже центра тяжести, тот бы не въехал в борт головой.



Учитывая все эти факторы, Кирилл получил такую тяжёлую травму. Форварду армейцев желаем скорейшего выздоровления. Что касается дисквалификации Мальцева, учитывая тяжесть травмы, она справедлива. ВХЛ поступила правильно, разобралась в этом непростом эпизоде. Но, в принципе, при игре у борта нужно быть аккуратнее», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».