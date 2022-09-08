18-летний форвард «Автомобилиста» Неучев забросил первую шайбу в КХЛ
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В эти минуты в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местное «Торпедо» и екатеринбургский «Автомобилист». По окончании первого периода гости ведут со счётом 1:0.
Свою первую шайбу в КХЛ забросил 18-летний нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев. Форвард совершил бросок с левого фланга, поразив ворота Ивана Кульбакова. Ассистировали Неучеву Василий Филяев и Алексей Василевский.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что это пятая встреча для хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге. Ранее он не набирал результативных баллов.
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