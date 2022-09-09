Эрик Карлссон не планирует покидать «Сан-Хосе»

Звёздный защитник клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон не планирует уходить из клуба, несмотря на плохие результаты команды в последние годы. Клуб трижды подряд пропустил плей-офф впервые в своей истории.



У 32-летнего шведа остаётся еще 5 лет по контракту с заработной платой $ 11,5 млн за сезон. В контракте есть пункт о запрете обмена.



«Хочу ли я покинуть клуб? Нет, я уже давно здесь. Да, многое сложилось не так, как мы планировали. Это произошло под влиянием многих факторов. Но я с нетерпением ожидаю будущего и надеюсь, что мы сможем снова добиться успеха.



Некоторые из моих травм, вероятно, можно было предотвратить, а некоторые были случайными. Ну вот, например, я сломал большой палец, когда блокировал бросок. Что тут сделаешь? Это часть игры», – приводит слова защитника The Athletic.

Шведский защитник был обменян в стан «акул» в сезоне-2018/2019 и за три сезона провёл за команду 161 матч в регулярном чемпионате, в котором набрал 107 очков (17+90). В конце января 2022 года Карлссон получил травму, перенёс операцию по восстановлению разрыва мышцы левого предплечья и выбыл на длительный срок.