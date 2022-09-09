Прошкин об участии российских хоккеистов на Кубке мира: ребята сами решат, играть или нет

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин дал комментарии о возможном участии российских игроков в Кубке мира хоккею 2024 года.

«Непонятно, как эта команда будет называться: сборная России или сборная русских людей? Был вариант с тем, чтобы наши ребята выступали за сборную Европы. С одной стороны, команда-то у нас наберётся, пусть она там играет. С другой, непонятно, как её назовут. Наверное, ребята захотят сыграть на этом турнире, это им интересно.



Но для России это будет неправильно, потому что из нашей страны никого нельзя будет привлечь. Думаю, что ребята сами будут решать, играть или нет. Надеюсь, на них не будет никакого давления, и они сами решат», — цитирует Прошкина AllHockey.Ru.

Кубок мира по хоккею с шайбой основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.