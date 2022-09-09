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«Чушь собачья». В СКА резко отреагировали на слухи об обмене Федотова, проходящего службу

«Чушь собачья». В СКА резко отреагировали на слухи об обмене Федотова, проходящего службу
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СКА на официальной странице в «Твиттере» выпустил заявление о слухах по переходу российского голкипера Ивана Федотова. Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА может подписать контракт на несколько лет с вратарём, после чего обменяет его в СКА на стража ворот Александра Самонова. Московский клуб сразу опроверг эти слухи.

«Информация СМИ касательно возможного перехода голкипера Ивана Федотова в СКА — чушь собачья. Голкипер находится в рядах Вооружённых сил РФ, никакие переговоры по поводу его трансфера сейчас невозможны», — говорится в заявлении санкт-петербургской команды.

Напомним, в начале июля Федотова задержали в Санкт-Петербурге, после чего отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.

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Источник: Федотов может подписать контракт с ЦСКА и быть обменянным в СКА
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