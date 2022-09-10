«Зарабатывает, как Кучеров и Василевский». The Hockey Writers об угрозах контракта Пойнта

Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик считает контракт 26-летнего нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейдена Пойнта одним из худших в клубе. Форвард получает $ 9,5 млн в год.
«Я не считаю, что у «Лайтнинг» есть как таковой плохой контракт. Как центральный нападающий первого звена, способный забить 40 голов и набрать 100 очков, Пойнт заслуживал продления контракта с зарплатой $ 9,5 млн, который вступит в силу в этом сезоне.
Тем не менее есть несколько вопросов, связанных с Брейденом. Прежде всего — он перенёс серьёзный разрыв четырёхглавой мышцы, полученный в седьмом матче первого раунда во время плей-офф 2022 года. Несмотря на то что он пытался вернуться на лёд к финалу Кубка Стэнли, было ясно, что он недостаточно здоров, чтобы играть, и вскоре после этого его выгнали из состава. Поскольку он известен своей скоростью и силой во время катания, большой разрыв четырёхглавой мышцы может иметь долгосрочные негативные последствия для его стиля игры, что полностью изменит его эффективность на льду.
Поскольку сейчас он самый высокооплачиваемый игрок в команде — наравне с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским — «молнии» действительно не могут позволить себе, чтобы Пойнт играл только на 70% от ожидаемого. Он должен быть игроком, которого они подписали на много лет, чтобы клуб мог продолжать бороться за Кубок Стэнли», — приводит слова Хелфрика The Hockey Writers.
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