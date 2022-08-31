The Hockey Writers назвало игроков «Тампы» с худшими контрактами

Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг худших контрактов в клубе НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В список попали четыре соглашения.
На последнем, четвёртом месте расположился контракт 26-летнего нападающего Брейдена Пойнта, который зарабатывает $ 9,5 млн в год. Третью позицию занял 32-летний форвард Алекс Киллорн, чей кэпхит равен $ 4,45 млн. Второе место — за 27-летним нападающим Ником Полом, которого «Тампа» приобрела перед дедлайном Национальной хоккейной лиги в прошлом сезоне. Бывший форвард «Оттавы Сенаторз» зарабатывает $ 3,15 млн за сезон.
На первое место Хелфрик поставил 25-летнего защитника Филиппа Майерса, которого «молнии» получили текущим летом в качестве части сделки по обмену Райана Макдоны в «Нэшвилл Предаторз». Журналист ожидал, что контракт Майерса выкупят, однако это не произошло. Защитник зарабатывает $ 2,5 млн в год.
- 31 августа 2022
-
21:00
-
20:30
-
19:59
-
19:34
-
18:58
-
18:33
-
18:00
-
17:26
-
16:46
-
16:15
-
15:45
-
15:06
-
15:00
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:28
-
12:46
-
12:41
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
09:03