The Hockey Writers назвало игроков «Тампы» с худшими контрактами

Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг худших контрактов в клубе НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В список попали четыре соглашения.

На последнем, четвёртом месте расположился контракт 26-летнего нападающего Брейдена Пойнта, который зарабатывает $ 9,5 млн в год. Третью позицию занял 32-летний форвард Алекс Киллорн, чей кэпхит равен $ 4,45 млн. Второе место — за 27-летним нападающим Ником Полом, которого «Тампа» приобрела перед дедлайном Национальной хоккейной лиги в прошлом сезоне. Бывший форвард «Оттавы Сенаторз» зарабатывает $ 3,15 млн за сезон.

На первое место Хелфрик поставил 25-летнего защитника Филиппа Майерса, которого «молнии» получили текущим летом в качестве части сделки по обмену Райана Макдоны в «Нэшвилл Предаторз». Журналист ожидал, что контракт Майерса выкупят, однако это не произошло. Защитник зарабатывает $ 2,5 млн в год.