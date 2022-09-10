Главный тренер «Нефтехимика» подвёл итоги матча с минским «Динамо»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от минского «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Несмотря на такой счёт, я поддерживаю ребят. Уверен, что мы выйдем из этой ситуации. У «Динамо» собрался очень серьёзный коллектив в этом году, но это не оправдание. Надо выходить и делать. Стиснув зубы, друг за друга. Лёгких матчей не бывает. Каждая игра — бой, а бои надо выигрывать, преодолевая себя. Пока нам чего-то не хватает, но надеемся, что кризис преодолеем в ближайшее время. Обстановка в команде рабочая, живая. Никаких панических и пораженческих настроений нет. Во втором периоде были контратаки с высокой реализацией у соперника. Не могу сказать, что мы потеряли концентрацию тогда. По голевым моментам примерное равенство было, но мы свои попытки не реализовали. Хладнокровие и мастерство — решающий фактор», – цитирует Леонтьева официальный сайт КХЛ.

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