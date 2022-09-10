Форвард «Нефтехимика»: до конца матча пытались выправить ситуацию, догонять «Динамо» Мн

Нападающий «Нефтехимика» Сергей Купцов подвёл итоги матча с минским «Динамо».
«До конца матча пытались выправить ситуацию, догонять соперника. У нас для этого были и хорошие моменты. Но не получилось.
Чего не хватает в завершающей стадии атаки? Думаю, хладнокровия, напора, агрессии на ворота противника. Да, неприятно быть в роли догоняющих. Пока в этих играх у нас только с ЦСКА получилось догонять. Будем работать.
Что случилось в начале второго периода? Сложно сказать. В прошлом сезоне, например, мы во втором периоде переигрывали всех. Возможно, сказалась потеря концентрации. Да, «Динамо» – грамотная команда, возрастная. Надо было просто больше забивать и меньше пропускать, больше на себя ловить бросков. Довольно простой рецепт игры.
В следующем матче будем, как говорится, плясать от печки. То есть отталкиваться от своей игры. Надо вылезать из этой ситуации. Нам уже в принципе без разницы с кем играть. Надо просто выходить и биться за победу», – цитирует Купцова официальный сайт клуба.
- 10 сентября 2022
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