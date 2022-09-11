Капитан «Спартака»: «Магнитке» повезло, мы потеряли очко

Капитан московского «Спартака» Дмитрий Вишневский прокомментировал поражение в овертайме матча с магнитогорским «Металлургом» 1:2 ОТ.
«В домашних матчах мы обычно играем более агрессивно, особенно в начале. Здесь, в игре на выезде играем в так называемый «подкат». Что касается акцентов, то уделяли внимание определённым вещам с учётом соперника, но не сказал бы, что прямо сильно.
Пропустили в начале овертайма. Забил человек, хорошо попал в створ. Если говорить о сопернике, то скажу, что у Магнитогорска хорошая команда. Просто им в этой игре больше повезло. На мой взгляд, мы потеряли одно очко», — приводит слова защитника портал Metaratings.
Напомним, в Магнитогорске «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне. После четырёх сыгранных встреч Фонбет Чемпионата КХЛ в активе москвичей 7 очков.
- 11 сентября 2022
-
10:08
-
09:33
-
08:54
-
08:28
-
08:15
-
06:00
- 10 сентября 2022
-
23:29
-
23:17
-
22:43
-
21:54
-
21:10
-
20:40
-
20:31
-
20:00
-
19:42
-
19:37
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
17:57
-
17:38
-
17:23
-
17:13
-
16:43
-
16:23
-
16:13
-
15:58
-
15:25
-
14:57
-
14:24
-
13:58
-
13:23
-
12:41
-
12:22
-
11:55