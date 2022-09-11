Капитан «Спартака»: «Магнитке» повезло, мы потеряли очко

Капитан московского «Спартака» Дмитрий Вишневский прокомментировал поражение в овертайме матча с магнитогорским «Металлургом» 1:2 ОТ.

«В домашних матчах мы обычно играем более агрессивно, особенно в начале. Здесь, в игре на выезде играем в так называемый «подкат». Что касается акцентов, то уделяли внимание определённым вещам с учётом соперника, но не сказал бы, что прямо сильно.

Пропустили в начале овертайма. Забил человек, хорошо попал в створ. Если говорить о сопернике, то скажу, что у Магнитогорска хорошая команда. Просто им в этой игре больше повезло. На мой взгляд, мы потеряли одно очко», — приводит слова защитника портал Metaratings.

Напомним, в Магнитогорске «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне. После четырёх сыгранных встреч Фонбет Чемпионата КХЛ в активе москвичей 7 очков.