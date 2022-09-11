Владимир Антипов: «Трактор» сможет выправить свою игру, иначе болельщики не простят

Пятикратный чемпион России Владимир Антипов прокомментировал старт нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«На мой взгляд, начало сезона в КХЛ очень интересное. Есть команды, у которых по три победы, есть те, у которых по три поражения. Но рано говорить об успехах или провалах. 68 матчей в чемпионате — это огромный объём игр. Только к Новому году мы сможем увидеть реальных претендентов на Кубок Гагарина.

Как мне игра моих бывших клубов — «Локомотива», «Салавата Юлаева» и «Трактора»? За этот короткий период времени были и хорошие игры, и не очень. Всё-таки начало сезона, но хоккей зрелищный у всех команд. Думаю, дальше будет интереснее. «Трактор» сможет выправить свою игру, там боеспособная команда. Я жду от них борьбы на каждом квадратном метре поля. Иначе болельщики не простят, а в Челябинске они требовательные», — цитирует Антипова «РБ Спорт».

Напомним, после четырёх игр текущего сезона в активе «Трактора» лишь одна победа и два набранных очка. Челябинский клуб замыкает восьмёрку команд Восточной конференции.



Сегодня, 11 сентября, «Трактор» сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью». Начало матча — в 12:30 мск.