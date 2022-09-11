Владимир Антипов: «Трактор» сможет выправить свою игру, иначе болельщики не простят

Пятикратный чемпион России Владимир Антипов прокомментировал старт нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«На мой взгляд, начало сезона в КХЛ очень интересное. Есть команды, у которых по три победы, есть те, у которых по три поражения. Но рано говорить об успехах или провалах. 68 матчей в чемпионате — это огромный объём игр. Только к Новому году мы сможем увидеть реальных претендентов на Кубок Гагарина.
Как мне игра моих бывших клубов — «Локомотива», «Салавата Юлаева» и «Трактора»? За этот короткий период времени были и хорошие игры, и не очень. Всё-таки начало сезона, но хоккей зрелищный у всех команд. Думаю, дальше будет интереснее. «Трактор» сможет выправить свою игру, там боеспособная команда. Я жду от них борьбы на каждом квадратном метре поля. Иначе болельщики не простят, а в Челябинске они требовательные», — цитирует Антипова «РБ Спорт».
Напомним, после четырёх игр текущего сезона в активе «Трактора» лишь одна победа и два набранных очка. Челябинский клуб замыкает восьмёрку команд Восточной конференции.
Сегодня, 11 сентября, «Трактор» сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью». Начало матча — в 12:30 мск.
- 11 сентября 2022
-
12:55
-
12:31
-
12:29
-
12:04
-
11:40
-
11:16
-
10:57
-
10:34
-
10:08
-
09:33
-
08:54
-
08:28
-
08:15
-
06:00
- 10 сентября 2022
-
23:29
-
23:17
-
22:43
-
21:54
-
21:10
-
20:40
-
20:31
-
20:00
-
19:42
-
19:37
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
17:57
-
17:38
-
17:23
-
17:13
-
16:43
-
16:23
-
16:13
-
15:58