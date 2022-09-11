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«Трактор» одержал вторую победу в сезоне, обыграв по буллитам на выезде «Сибирь»

«Трактор» одержал вторую победу в сезоне, обыграв по буллитам на выезде «Сибирь»
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Только что в Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» принимала челябинский «Трактор». Матч закончился победой «Трактора» по буллитам со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0).

На 17-й минуте счёт открыл Алексей Бывальцев с передачи Антона Бурдасова. На 36-й минуте преимущество гостей удвоил Тему Пулккинен, подставив клюшку под бросок Ильи Карпухина. За минуту с небольшим до конца второго периода отставание сократил Тейлор Бек с передач Тревора Мёрфи и Дмитрия Овчинникова. На 52-й минуте матча Никита Шашков сравнял счёт с передач Тревора Мёрфи и Александра Шарова. Победный буллит забил Пётр Хохряков. За гостей в этом матче дебютировал Илья Проскуряков, который пропустил две шайбы с игры и ни одной в серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 12:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Бурдасов) – 16:10 (5x5)   0:2 Пулккинен (Карпухин, Ясинский) – 35:40 (5x5)   1:2 Бек (Мёрфи, Овчинников) – 38:53 (5x5)   2:2 Шашков (Мёрфи, Шаров) – 51:23 (5x5)   2:3 Пулккинен – 65:00 (ПБ)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, для «Трактора» эта победа стала второй в текущем сезоне. «Сибирь» же потерпела второе поражение в чемпионате. Следующий матч 13 сентября «Трактор» проведёт на выезде с казахстанским «Барысом». «Сибирь» 13 сентября примет дома омский «Авангард».

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