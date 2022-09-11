«Понимаем недовольство болельщиков». Белов — о старте «Авангарда» в новом сезоне КХЛ

Защитник «Авангарда» Антон Белов поделился мнением о поражении от «Автомобилиста» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, а также о серии без побед на старте регулярного сезона.
«Счёт на табло, как говорится. Такая ситуация никого не устраивает. Мы понимаем недовольство болельщиков. Но тем и хороша игра, что сейчас на дворе сентябрь, ещё 64 игры. Завтра проснёмся с трезвой головой исправлять ошибки, добавлять, в первую очередь в мелочах проигрываем. Можно правильно играть, системно, но где-то в зоне атаки удаление, меньшинство, тыр-пыр, и всё. Нужно добавлять в мелочах, по самоотдаче не думаю, что у кого-то есть претензии. Видно, что команда переживает.
Федя Малыхин бросился под шайбу, оставлял нас в игре до последней минуты, Стас (Галимов. — прим. «Чемпионата») вытащил в очень важный момент. Все бьются, просто не получается. Будем работать над проблемами.
Надо набирать свои очки на выезде. Понятно, что в гостях сложнее, чем дома. Такой сентябрь, мы не выбираем. Из этой ситуации мы должны правильно и достойно выходить», — сказал Белов в видео на YouTube-канале «Авангарда».
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