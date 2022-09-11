Такого кошмара с «Авангардом» ещё не было! Команду спасёт только возвращение Хартли?

Днём 11 сентября стало известно, что бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли приземлился в Омском аэропорту имени Дмитрия Карбышева. Ранее председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов сообщал, что Хартли приедет в Омск на открытие новой «G-Drive Арены», которое состоится 1 октября 2022 года. Но Хартли прилетел в Россию задолго до намеченного срока.

Новость по теме Боб Хартли прилетел в Омск рано утром 11 сентября

Практически сразу появилась информация о том, что приезд канадского тренера в Омск никоим образом не связан с возможным увольнением Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера «Авангарда». Сообщалось, что целью приезда 62-летнего канадца в Россию является начало сотрудничества с академией «ястребов». По задумке боссов «Авангарда», многоопытный наставник должен консультировать тренеров омской школы и передавать свой накопленный опыт.

По состоянию на сегодняшний день вполне вероятно, что именно так дела обстоят и на самом деле. Но кто знает, что может произойти уже на следующей неделе, пока Боб будет оставаться в Омске. Тем более что положение его бывшей команды продолжает оставаться крайне незавидным. К четвёртому матчу затяжной выездной серии «Авангард» подходил с тремя поражениями в трёх матчах и отсутствием очков в турнирной таблице.

Такой старт чемпионата являлся худшим для «Авангарда» за 29 лет. Последний раз омичи начинали с трёх поражений в сезоне-1993/1994, который проводился под эгидой Межнациональной хоккейной лиги. В сентябре 1993-го «Авангард» последовательно проиграл в Москве «Крыльям Советов» (3:4), в Санкт-Петербурге СКА (0:6) и в Риге «Пардаугаве» (3:5). 29 лет назад прервать неудачную серию омскому клубу удалось только в четвёртой встрече сезона, в которой на домашнем льду был обыгран киевский «Сокол».

Спустя 30 лет повторить тот сценарий развития событий у омичей не получилось. Уже первые минуты встречи с «Автомобилистом» обернулись огромными проблемами для «Авангарда». С начала первого периода не прошло и 10 минут, как счёт на табло уже фиксировал преимущество уральской команды в две шайбы. Сначала идеально сработала первая бригада большинства хозяев, усилия которой точным броском увенчал Сергей Широков, а затем цели достиг бросок Олега Ли, нанесённый уже при игре в равных составах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Гостей в игру довольно быстро вернул красивейший гол в исполнении Владимира Ткачёва. Защитник Алексей Береглазов разогнался с шайбой, оставил её Арсению Грицюку, тот обменялся передачами с Ткачёвым, вошедшим в чужую зону и показавшим своим видом уход за ворота, и в этот момент резко завёл шайбу в ближний угол ворот Владимира Галкина.Таким образом, Ткачёв, являющийся омским воспитанником, впервые в карьере забил за «Авангард» в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но впоследствии оказалось, что шайба Ткачёва стала едва ли единственным большим поводом для радости гостей в этом матче. В конце второго периода Анатолий Голышев выложил шайбу Широкову на пустой угол ворот – Семён Чистяков не смог прервать передачу – и капитан «Автомобилиста» оформил дубль.

На старте третьей двадцатиминутки гол Владимира Брюквина снова подарил «Авангарду» надежду на спасение, но затем случился ключевой эпизод встречи. В середине отрезка подопечные Рябыкина нарушили численный состав – и «Автомобилист» получил возможность разыграть большинство. Но первыми отличиться могли гости – канадский центрфорвард Корбан Найт в меньшинстве убежал один на один с Владимиром Галкиным и проиграл дуэль российскому голкиперу. Расплата за упущенный шанс наступила незамедлительно – Голышев реализовал лишнего и поставил точку в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это поражение для «Авангарда» стало четвёртым кряду на старте сезона. Такого с омской командой не происходило никогда в её истории. Впервые за всё время выступлений на высшем уровне (с 1991 года) «ястребы» стартовали с четырёх поражений подряд. «Авангард» продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице, оставаясь единственным коллективом в КХЛ, не сумевшим набрать ни одного очка. Настоящий кошмар для клуба, декларирующего чемпионские задачи.

«Скажем так, наступили на те же грабли. Много удалений, и эти удаления решают игру. Начало сезона — негативное, четыре игры мы проиграли. Я думаю, это впервые в истории, но надо из этой ситуации выходить», — заметил после матча сам Рябыкин.

В принципе, на дистанции затяжного марафона регулярного чемпионата КХЛ продолжительностью 68 матчей такая неудачная серия вполне может никак не отразиться на итоговом выступлении «Авангарда». Но есть ли столько у времени у самого Рябыкина и готов ли Александр Крылов долго ждать исправления ситуации? Или амбиции руководителя омского клуба потребуют немедленного улучшения результата?

Если говорить о главных причинах неудач «ястребов», то они лежат на поверхности. Те же проблемы омской команды с вратарской линией очевидны любому, кто пристально следит за российским хоккеем. В общей сложности за четыре матча команда тренера Рябыкина пропустила 17 шайб. Больше омичей на старте сезона пропустили только три команды – «Автомобилист» (18), Металлург» (20) и «Нефтехимик» (20). И если в том, что магнитогорский дуэт вратарей наладит свою игру в ходе сезона, сомневаться не приходится, то в том, что связка Галимова и Демченко значительно улучшит свои показатели, есть резонные сомнения.

Но трудности для самого Рябыкина заключаются в том, что на нестабильной игре вратарей проблемы «Авангарда» не заканчиваются. Гораздо хуже ожидаемого выглядит связка двух канадских форвардов – Найта и Рида Буше, их соотечественник Алекс Бродхёрст и вовсе на протяжении большей части матчей пока что выглядит невидимкой, не в лучшей форме находится Сергей Толчинский, защитник Кристиан Ярош на данный момент и близко не может заменить Оливера Каски в первой бригаде большинства, а ещё один защитник Виктор Сведберг откровенно жуток и пока приносит больше вреда партнёрам, чем пользы.

А ведь выездная серия «Авангарда» продолжается и будет длиться ещё целых восемь матчей. На следующей неделе «ястребов» ждут дерби с «Сибирью» и спаренные матчи с «Барысом», в активе которого также ноль побед на старте регулярного чемпионата. И если в ближайших матчах «ястребы» не смогут добиться победного результата, то возможно, что пребывание Хартли в Омске вполне может затянуться до конца.