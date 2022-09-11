ЦСКА одержал третью победу в сезоне КХЛ, в упорной борьбе переиграв в гостях «Локомотив»

Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 1:0). Встреча состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
В составе армейцев отличились Виталий Абрамов с передачи Максима Мамина и Артёма Сергеева, Тахир Мингачёв, которому ассистировали Никита Нестеров и Фредрик Классон, а также Максим Соркин, голевые пасы на счету Даррена Дица и Максима Мамина.
У «Локомотива» голы забили Артём Ильенко, ассистенты — Сергей Андронов и Даниил Тесанов, а также Александр Полунин с передач Павла Красковского и Никиты Черепанова.
В следующей встрече ЦСКА сыграет дома с «Витязем» (14 сентября, 19:30 мск), ярославцы — со СКА (14 сентября, 19:30 мск).
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