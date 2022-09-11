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ЦСКА одержал третью победу в сезоне КХЛ, в упорной борьбе переиграв в гостях «Локомотив»

ЦСКА одержал третью победу в сезоне КХЛ, в упорной борьбе переиграв в гостях «Локомотив»
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Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 1:0). Встреча состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

В составе армейцев отличились Виталий Абрамов с передачи Максима Мамина и Артёма Сергеева, Тахир Мингачёв, которому ассистировали Никита Нестеров и Фредрик Классон, а также Максим Соркин, голевые пасы на счету Даррена Дица и Максима Мамина.

У «Локомотива» голы забили Артём Ильенко, ассистенты — Сергей Андронов и Даниил Тесанов, а также Александр Полунин с передач Павла Красковского и Никиты Черепанова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Мамин, Сергеев) – 04:12 (5x5)   0:2 Мингачёв (Нестеров, Классон) – 09:25 (5x5)   1:2 Ильенко (Андронов, Тесанов) – 32:29 (5x5)   1:3 Соркин (Диц, Мамин) – 35:25 (5x4)   2:3 Полунин (Красковский, Черепанов) – 46:08 (5x5)

В следующей встрече ЦСКА сыграет дома с «Витязем» (14 сентября, 19:30 мск), ярославцы — со СКА (14 сентября, 19:30 мск).

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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