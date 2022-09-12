Нападающий минского «Динамо»: мы идём за Кубком Гагарина

Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Соколов рассказал о целях и задачах команды на этот сезон Фонбет Чемпионата КХЛ и поделился эмоциями от аренды в минский клуб.
«Самые большие. В раздевалке мы разговариваем не просто о том, чтобы подальше пройти в плей-офф, но и о победе в Кубке Гагарина. Мы все идём за самым главным. У нас достаточно много бесед с тренером, он всегда подсказывает по игровым нюансам. Каких-то конкретных требований ко мне у него нет, ведь у нас одна глобальная задача на всю команду.
Какие эмоции от аренды из «Авангарда» в Минск? Воспринял адекватно, абсолютно нормально. Мне нужна была игровая практика на уровне КХЛ, и на тот момент это было, пожалуй, лучшее решение.
Чего не хватило для игры за омский клуб? Наверное, это всё-таки вопрос к тренерам в Омске. Это было их решение. С наставником «Авангарда» Дмитрием Рябыкиным у меня состоялся один разговор, но это было в самом начале сборов», — цитирует нападающего официальный сайт КХЛ.
Напомним, в начале июня Соколов подписал новый двухлетний контракт с «Авангардом», а в конце июля омский клуб отдал нападающего в аренду в минское «Динамо».
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