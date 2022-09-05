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Форвард Соколов забил «Авангарду», будучи арендованным из Омска в минское «Динамо»

Форвард Соколов забил «Авангарду», будучи арендованным из Омска в минское «Динамо»
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В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит матч в рамках Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором минское «Динамо» принимает омский «Авангард». На 15-й минуте второго периода хозяева ведут со счётом 4:3.

На 43-й минуте шайбу в составе «Динамо» забросил нападающий Дмитрий Соколов, которому ассистировали Роман Горбунов и Денис Мосалёв. Примечательно, что хоккеист находится в минском клубе в аренде из «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Динамо» в текущем матче шайбы на данную минуту также забросили нападающие Райан Спунер (дубль) и Седрик Пакетт. У «Авангарда» отметились форварды Владимир Брюквин и Корбан Найт (дубль).

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