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Японский форвард «Торпедо» дебютирует в КХЛ в одном звене с Ларионовым-младшим

Японский форвард «Торпедо» дебютирует в КХЛ в одном звене с Ларионовым-младшим
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Японский нападающий Ю Сато проведёт свой первый матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

20-летний форвард примет участие во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч состоится сегодня, 12 сентября, на стадионе «Нефтехим-Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Сато сыграет в одном звене с Игорем Ларионовым-младшим (сыном главного тренера — Игоря Ларионова) и Деннисом Яном.

Ю Сато в детстве занимался в школе московских «Крыльев Советов». В сезоне-2017/2018 хоккеист выступал на чемпионате России до 16 лет за «Крылья», после чего уехал в Финляндию и играл за три разных возраста в клубе «Киекко-Вантаа». Затем нападающий выступал за «Квебек Ремпартс» в QMJHL и «Линкольн Старз» в USHL. Также на его счету девять игр за молодёжную сборную Японии.

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