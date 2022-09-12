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«Этот матч можно сравнить с шахматами». Вудкрофт — о 3:2 с «Ак Барсом»

«Этот матч можно сравнить с шахматами». Вудкрофт — о 3:2 с «Ак Барсом»
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:2, ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Была очень эмоциональная игра, обе команды старались, и этот матч можно сравнить с шахматами. Первый период не совсем получился, играли немного сонно, несобранно, не хватало остроты, было много удалений. Поговорили об этом в первом перерыве, кое-что подправили, говорили, что нужно добавить в остроте, найти нашу игру и действовать по нашей структуре. Также справляться с давлением.

Ребята проделали хорошую работу, нужно было подойти ответственно к реализации моментов, что и показал Козун. Отмечу характер команды, спецбригады, наш вратарь выручал. В овертайме Алистров хорошо сыграл, вывел Пакетта на пустой угол. Рад за команду, это была сильная баталия с крепким оппонентом», — цитирует Вудкрофта «Белорусский хоккей».

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