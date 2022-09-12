Главный тренер «Динамо» рассказал, когда команду должен пополнить новичок из Америки
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, когда расположение команды должен пополнить американский защитник Бреннан Менелл, о заключении контракта с которым сообщил его официальный представитель Сергей Исаков.
«По поводу приезда Менелла – к концу недели, но там дальше надо посмотреть, в каком он состоянии находится и как всё будет. Даже пока не хочется объявлять об этом, потому что давайте доживём – увидим. Но вроде в конце недели должен появиться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, «Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав восемь очков после пяти матчей. В следующей встрече бело-голубые сыграют с «Сочи» (14 сентября, 19:30 мск).
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