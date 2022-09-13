Леонтьев — о 5-м поражении «Нефтехимика»: галстук менял уже, рубашка вот третья тоже

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3), ставшее для команды пятым подряд на старте сезона.



«Команда очень хотела победить, выходили с огромным желанием, это с утра чувствовалось, настрой был запредельный. Но два периода что-то не получалось, хотя были моменты. В третьем периоде команда показала тот хоккей, который был у нас в прошлом сезоне.



Надеюсь, что мы поймали ту игру и переломим ситуацию, как бы нам ни было тяжело. Серия поражений давит на нас, надеюсь, прервём её. И всё перевернётся обратно. И команда в это верит. Пока вот так. Моменты у нас были, не получалось забить гол. И ребята понимали, что нужно играть на ноль, действовать предельно строго в обороне. Договаривались об этом, но получилось так, как получилось.



Может, галстук поменять как примету? Менял уже, рубашка уже вот третья тоже. Верить нужно в себя и в команду», — цитирует Леонтьева официальный сайт КХЛ.