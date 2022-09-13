Обладатель Кубка Стэнли Уилсон надеется набрать форму через игры «Витязя» в КХЛ

Нападающий «Витязя» Скотт Уилсон прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:2).
«Думаю, это поражение должно снять с нас груз ответственности. У нас было великолепное начало сезона, которое, как я думаю, придало ребятам уверенности. У нас отличный вратарь, который проделал в игре с «Динамо» большую работу. Тяжело выиграть, когда ты не забиваешь, хотя у нас было достаточно шансов.
Мне здесь полегче, учитывая присутствие в команде моих соотечественников. Через пару игр я себя уже чувствовал здорово, и целью для меня является набор формы через игры. Думаю, несколько очков в четырёх матчах — неплохо для меня», — цитирует Уилсона ТАСС.
30-летний нападающий стал игроком «Витязя» в минувшее межсезонье. Канадский форвард принял участие в четырёх матчах регулярки, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Напомним, в 2017 году Уилсон, выступая за «Питтсбург Пингвинз», стал обладателем Кубка Стэнли.
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