«Барыс» заключил соглашение с канадским защитником, выступавшим за «Виннипег»

Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с Нельсоном Ножье.



Отмечается, что одностороннее соглашение с канадским защитником рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).



Ножье начинал карьеру в родном городе Саскатун. В 2014 году был задрафтован «Виннипег Джетс», в составе которого позже дебютировал в НХЛ (всего – 11 матчей). На протяжении шести лет Нельсон был одним из лидеров оборонительных порядков фарм-команды «Джетс» — «Манитобы Мус». Прошедший сезон Ножье заканчивал в составе «Онтарио Рейн» (1+3 за 13 игр). В целом за 255 матчей в АХЛ Ножье заработал 45 (9+36) баллов за результативность.



«Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав один балл за четыре встречи. В следующем матче клуб из Нур-Султана сыграет с «Трактором» (13 сентября, 16:30 мск).