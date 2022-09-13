«Барыс» заключил соглашение с канадским защитником, выступавшим за «Виннипег»

Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с Нельсоном Ножье.
Отмечается, что одностороннее соглашение с канадским защитником рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).
Ножье начинал карьеру в родном городе Саскатун. В 2014 году был задрафтован «Виннипег Джетс», в составе которого позже дебютировал в НХЛ (всего – 11 матчей). На протяжении шести лет Нельсон был одним из лидеров оборонительных порядков фарм-команды «Джетс» — «Манитобы Мус». Прошедший сезон Ножье заканчивал в составе «Онтарио Рейн» (1+3 за 13 игр). В целом за 255 матчей в АХЛ Ножье заработал 45 (9+36) баллов за результативность.
«Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав один балл за четыре встречи. В следующем матче клуб из Нур-Султана сыграет с «Трактором» (13 сентября, 16:30 мск).
- 13 сентября 2022
-
14:58
-
14:32
-
14:06
-
13:42
-
13:12
-
12:55
-
12:40
-
12:18
-
12:11
-
11:50
-
11:20
-
10:50
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:21
-
01:23
- 12 сентября 2022
-
23:41
-
23:38
-
23:35
-
23:35
-
23:05
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:22
-
22:11