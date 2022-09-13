«Авангард» уже прижат к стенке». Экс-вратарь омичей высказался о победе над бывшим клубом

Вратарь «Сибири» Денис Костин прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (3:2 Б).



«Моё первое «сибирское дерби» с Омском? Чувствуется этот накал перед встречей. Как болельщики наши кричат. Не надо комментировать, как болеют в Новосибирске. Когда гол забивают — уши закладывает. Но сейчас не знаю — я игрок «Сибири» и стараюсь максимально пользу приносить клубу.



Отобрал победу у родной команды? Да, я играл в этой команде, клуб многое дал, толчок в карьере был. Но игроки меняют клубы, и важен текущий момент, а не то, что было раньше. Так что сейчас я полностью концентрируюсь и стараюсь выжимать из себя всё, чтобы выигрывать.



Понимаю ли я, каково сейчас «Авангарду»? Мой первый сезон в КХЛ — это сезон-2013/2014, когда «Авангард» не попал в плей-офф. Там всё кувырком как-то шло. Так что бывало один раз в жизни.



Какой показалась из ворот игра? Хочу каждый раз благодарить своих ребят, которые в обороне в меньшинстве отрабатывают. Сумасшедшие какие-то: у них вратарской формы нет, а они броски ловят на себя. Поэтому спасибо ребятам за самоотверженность и за характер, когда нас зажимают, играют в нашей зоне, а мы берём и забиваем. Встреча тяжёлая, «сибирское дерби» и для них, и для нас — принципиалочки.



«Авангард» осторожно начал? Я бы не сказал, что осторожно начали. С первых минут полетели — будь здоров. Поэтому тут я, наверное, не соглашусь. Может быть, с трибун так казалось, но из ворот чувствовалась их агрессия. Они, можно сказать, уже прижаты к стенке. То есть несколько поражений подряд — им ничего не остаётся, кроме как бежать и забивать.



Сегодня была борьба характеров? Да, в таких матчах не важно состояние, эмоциональный фон — нужно доставать всё из себя и отдаваться. Только так можно выиграть матч», — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.