«Авангард» потерпел пятое поражение подряд в сезоне, уступив «Сибири» по буллитам

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0).

На 44-й минуте Евгений Чесалин с передачи Алексея Соловьёва вывел новосибирцев вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Через 26 секунд «Авангард» сравнял счёт. После паса Алексея Береглазова гол забил Рид Буше, реализовавший большинство. На 55-й минуте «Сибирь» вновь вышла вперёд. Шайбу забросил Вячеслав Литовченко, отличившийся с передачи Вячеслава Основина. Гол вновь был забит в меньшинстве. На 59-й минуте Наиль Якупов во второй раз поразил ворота новосибирцев, забив при игре «шесть на пять». В серии буллитов победу своей команде принёс Тейлор Бек.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это поражение стало пятым для «Авангарда» в текущем сезоне. Омичи не выиграли ни одной встречи.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 16 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 15 сентября в Нур-Султане встретится с «Барысом».