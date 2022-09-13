«Авангард» потерпел пятое поражение подряд в сезоне, уступив «Сибири» по буллитам

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0).
На 44-й минуте Евгений Чесалин с передачи Алексея Соловьёва вывел новосибирцев вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Через 26 секунд «Авангард» сравнял счёт. После паса Алексея Береглазова гол забил Рид Буше, реализовавший большинство. На 55-й минуте «Сибирь» вновь вышла вперёд. Шайбу забросил Вячеслав Литовченко, отличившийся с передачи Вячеслава Основина. Гол вновь был забит в меньшинстве. На 59-й минуте Наиль Якупов во второй раз поразил ворота новосибирцев, забив при игре «шесть на пять». В серии буллитов победу своей команде принёс Тейлор Бек.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это поражение стало пятым для «Авангарда» в текущем сезоне. Омичи не выиграли ни одной встречи.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 16 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 15 сентября в Нур-Султане встретится с «Барысом».
- 13 сентября 2022
-
20:11
-
20:02
-
19:56
-
19:47
-
19:19
-
19:16
-
19:11
-
18:44
-
18:08
-
17:57
-
17:21
-
16:50
-
16:28
-
15:42
-
14:58
-
14:32
-
14:06
-
13:42
-
13:12
-
12:55
-
12:40
-
12:18
-
12:11
-
11:50
-
11:20
-
10:50
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30