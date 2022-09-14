Форвад «Барыса» Вей: тяжело войти в сезон на чужих площадках, играть дома приятнее

Нападающий казахстанского «Барыса» Линден Вей прокомментировал первую победу команды в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Тяжело всё-таки войти в сезон на чужих площадках. Играть дома приятнее, перед своими болельщиками, ощущать ту энергию, искру. Нам следует продолжать радовать свою публику домашними победами до конца года, что мы и постараемся сделать.

Какие выводы сделали по итогам неудачного выезда? Не тот старт, который мы бы хотели. Были проблемы с игрой в большинстве, не удавалось использовать преимущество. Но в хоккее такое случается. Но вернувшись домой, думаю, сможем строить игру с этой победной точки.

Капитанская нашивка на моей груди? Большая честь, доверие тренерского штаба. Но в игре это не изменило практически ничего. Мы продолжаем делать то, что должны. Важно быть примером, несмотря на то, есть ли буква на груди или нет. В любом случае это честь — представлять команду и всех жителей города», — цитирует нападающего «Шайба.kz».

Напомним, вчера, 13 сентября, «Барыс» одержал первую победу в сезоне, переиграв «Трактор» на домашней площадке со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).