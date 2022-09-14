Кайру — о контракте с «Сент-Луисом» на $ 65 млн: ради этого ты и работаешь всю жизнь

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру поделился впечатлениями от подписания нового восьмилетнего соглашения с клубом на $ 65 млн.

«Это просто невероятно. Ради этого ты и работаешь всю жизнь. Особенный момент для меня и моей семьи. Я благодарен клубу за доверие и возможность носить эмблему «Блюз» в обозримом будущем.



Возможность называть Сент-Луис своим домом – это потрясающе. Я не могу выразить словами, как сильно люблю этот город.



Кроме того, я благодарен лучшим болельщикам во всей лиге за то, что они всегда любят и поддерживают меня», — приводит слова нападающего официальный сайт клуба.

Напомним, «Сент-Луис» задрафтовал Кайру в 2016 году во втором раунде под общим 35-м номером. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард принял участие в 74 встречах, в которых набрал 75 (27+48) очков. Кроме того, он сыграл ещё 12 матчей в плей-офф, отметившись девятью (7+2) баллами.