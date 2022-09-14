Галиев — о матче с «Торпедо»: будет интересно сыграть против команды Игоря Ларионова

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо».

«Надо играть в быстрый хоккей. Думаю, сегодня так и будет. Надо исключить ошибки, потери на синей линии, необходимо реализовывать свои моменты, строго играть в обороне. Я думаю, если мы будем играть в атаке, навязывать свою игру, то можем исключить «перестрелку».

Будет ли особенно приятно обыграть Ларионова, за которым все следили в детстве? Ну да, не зря его называли профессором. Думаю, он перенёс свои «штучки», хитрости из игровой деятельности в тренерскую. Он много подсказывает игрокам. Мне будет интересно сыграть против него и посмотреть, как играет их команда», — цитирует нападающего официальный сайт клуба.

Матч «Ак Барса» с «Торпедо» пройдёт сегодня, 14 сентября, в Казани на «Татнефть-Арене». Начало встречи в 19:30 мск.