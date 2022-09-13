У Шипачёва всё валится из рук. Звезда КХЛ «привозит» голы в свои ворота чаще, чем в чужие

Мы ждали его на вершине бомбардирского рейтинга, но вместо этого видим на обочине игры. Одно из главных разочарований на старте 15-го сезона КХЛ – выступление Вадима Шипачёва. От начала турнира прошло почти две недели, и до сих пор нет таких признаков, которые выдали бы в этом человеке лучшего ассистента в истории лиги. В активе нападающего «Ак Барса» всего одно результативное действие – победный и эстетский гол в матче с «Адмиралом», а больше – ничего.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Другие статистические показатели Шипачёва прыгают то вверх, то вниз, как на испорченном термометре. Особенно красноречиво в этом смысле выглядят цифры Вадима на вбрасываниях: 38,5% выигранных единоборств в первой игре он компенсировал 62% с небольшим в двух следующих, однако в четвёртом матче вновь резко просел и взял точку только в трёх случаях из десяти.

Неготовность Шипачёва к большим свершениям – важная причина, почему его клуб всё ещё не может вкатиться в сезон. «Ак Барс», имея 13 попыток, ни разу не использовал численное большинство. Роль дирижёра в ударной спецбригаде отведена именно Шипачёву, но с раскручиванием атак он явно не справляется. 35-летний форвард совершает нетипичное для себя количество брака в передачах. Чаще всего Вадим ошибался в первом матче – с «Динамо». Самый вопиющий эпизод – неудавшийся пас на Дмитрия Кагарлицкого при выходе «2 в 1».

В этой же игре Шипачёв нанёс четыре броска – ни одна из угроз не привела к взятию ворот, зато по ним можно было судить об активности хоккеиста. По сумме трёх последующих матчей нападающий бросил ещё четырежды и предпочёл скорее раствориться в общей массе, чем взять инициативу в свои руки. Предсказуемое последствие выбранной персональной стратегии – попустительская игра в обороне. Шипачёв порой избегает участия в борьбе – и это уже стоило «Ак Барсу» нескольких пропущенных шайб.

В матче с «Динамо» Вадим стал соавтором изумительного гола Ивана Игумнова. Казалось бы, москвич всё сделал сам: задумал, прокатился, обманул, бросил – и попал… Однако обратите внимание, насколько легко динамовец ушёл из-под опеки Шипачёва. Капитан «барсов» не оказал, а лишь обозначил сопротивление: в течение пяти секунд он сопровождал Игумнова, но, словно выполняя эпидемиологические требования, не приближался к сопернику, а потом и вовсе бросил погоню.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Последняя смена Шипачёва отправила казанским болельщикам ещё более тревожный сигнал. В овертайме с минским «Динамо» нападающий в течение восьми секунд бежит от центра чужой зоны до границ своей. Всё-таки доезжая до места событий, Шипачёв оказывается рядом с владеющим шайбой Седриком Пакеттом, но не идёт ему в тело и даже не опускает клюшку на лёд, чтобы заблокировать передачу. Радулов и Галиев меняются, Шипачёв застывает около круга вбрасывания и в таком положении встречает новый контрудар «Динамо». Набравший крейсерскую скорость Владимир Алистров непринуждённо объезжает Шипачёва, который в последний момент разворачивается к нему спиной и выпускает клюшку из рук. Добить момент до гола становится для белорусов делом техники.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Подобные эпизоды всегда производят драматический эффект, но, если главную роль в них исполняют игроки-звёзды, в жанр примешивается фантастика. Ещё полгода назад представить Шипачёва в плохой форме было невозможно: он тащил «Динамо» вперёд, дарил голы партнёрам и переписывал индивидуальные рекорды.

Теперь в памяти оживает более старая и менее приятная картинка: на Олимпиаде-2018 Олег Знарок усаживает Шипачёва в запас после первой же игры группового этапа…